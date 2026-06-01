30.06.2026

US-Literaturgeschichte

Durch den Fleischwolf

Vor 120 Jahren führte die Veröffentlichung des Romans »The Jungle« von Upton Sinclair über den kapitalistischen Schlachthausbetrieb zur Regulierung der US-amerikanischen Fleischindustrie. Eine Spurensuche

Von Ingar Solty

Chicago, Anfang April 2026. Ich bin eingeladen, auf dem Auftaktpodium einer Konferenz zum Thema »Marxismus und Amerikanische Revolution« an der Northwestern University zu sprechen. Auf dem Weg dorthin führt die Sheridan Road am Ufer des Lake Michigan entlang, wo sich eine neugotische Villa aus dem 19. Jahrhundert an die andere reiht, in ihrer Mitte das imposante Hauptgebäude der Loyola-Universität. Man nennt diesen Abschnitt der Uferstraße auch die Goldküste. In mei...

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