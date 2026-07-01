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03.07.2026
Geschichte der USA

Maschinen im Raum

250 Jahre USA: Herman Melville, Gertrude Stein, Andy Warhol, Aaron Copland, Charles Ives, Walt Disney und Charles Olson auf der Suche nach einer US-amerikanischen Ästhetik

Von Stefan Ripplinger
»Oh America The sun sets in you. Are you the grave of our day?« D. H. Lawrence Mit der Nation kommen die Narrative. Sie sind durchweg Kokolores, aber lassen mitunter tief blicken. Am 17. Mai dieses Jahres hielten, von der US-Regierung finanziert, Gläubige auf der National Mall in Washington ein gemeinsames Gebet ab. Außer dem orthodoxen Rabbiner Meir Soloveichik predigten ausschließlich evangelikale Christen, darunter der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike John...

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