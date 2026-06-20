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20.06.2026
Vereinigtes Königreich

Starmer unter Druck

Großbritannien: Labour-Kandidat gewinnt Wahl und könnte Premier ablösen

Von Dieter Reinisch
Es ist ein Labour-Wahlsieg, über den sich der britische Premierminister Keir Starmer wenig freuen wird: Andy Burnham hat die Nachwahl zum Londoner Unterhaus im Wahlkreis Makerfield am Donnerstag deutlich gewonnen. Damit erfüllt er die wichtigste Voraussetzung, um seine Kandidatur für den Parteivorsitz einzuleiten. Der Sieg für Burnham zeigt, dass Labour gegen die ultrarechte Reform-UK-Partei von Nigel Farage bestehen kann. Denn diese hat enorme Ressourcen in den Wah...

Artikel-Länge: 2695 Zeichen

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