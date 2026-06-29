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29.06.2026
Fußballweltmeisterschaft

Messias auf der Bank

Ecuador siegt gegen Deutschland im dritten Spiel der WM-Vorrunde mit 2:1

Von Felix Bartels
Ein Witz sagt mehr als tausend Tore. Nach dem Spiel gegen die Côte d’Ivoire war das Netz überflutet von Memes, die sämtlich dieselbe Botschaft variierten: Undav liefert ab, Nagelsmann hasst ihn dafür. Denn, so die Unterstellung, des Knipsers Hochphase bringe des Trainers Plan durcheinander, Nagelsmann wolle von seiner liebevoll geplanten Startelf nicht abweichen. Jeder hat ja so recht, spottete Tucholsky, obwohl er nachweislich nie einem Eckkneipen-Public-Viewing be...

Artikel-Länge: 7032 Zeichen

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