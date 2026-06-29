29.06.2026

Bewegung und Fotografie

Bildwirksame Ereignisse

Ein Bildband versammelt Aufnahmen zur Friedens- und Anti-AKW-Bewegung der 70er und 80er Jahre

Ein im Ansbacher Verlag Morisel erschienener Bildband erinnert an die »beiden größten Protestbewegungen der ›alten‹ Bundesrepublik« – die Friedensbewegung und die Bewegung gegen die Atomkraft zwischen 1975 und 1988. Der Band versteht sich zugleich als »Reise in den Fotojournalismus der 1970er und 1980er Jahre«, schreibt Herausgeber Alfred Büllesbach. Für viele Fotografen seien die Bilder damals der »Zugang zum professionellen Medienbetrieb« gewesen: »Es waren vor al...

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