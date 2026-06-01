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29.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Kompromissloses Pendel Bei Boxtrainer Constantine »Cus« D’Amato (1908–1985) lernten unter anderem Floyd Patterson und Mike Tyson. Der Erfinder des Peek-a-Boo-Stils engagierte sich auch gegen die Mafia und ihren Einfluss im Boxsport. In den späten Siebzigern gründete Cus – selbst arm und vom Profibetrieb enttäuscht – im Städtchen Catskill nördlich von New York ein Studio für Jungen und junge Männer, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. BRD 1986. → Alpha-retro...

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