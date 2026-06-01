26.06.2026

Türkei

Teilen und herrschen

In der Türkei spitzt sich der Kampf der Regierung gegen die Opposition zu. Erdoğan zielt auf eine systematische Demoralisierung und Spaltung seiner Gegner

Von Alp Kayserilioğlu

Am 21. Mai dieses Jahres hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan im Zuge seines permanenten Staatsstreichs eine weitere Schwelle überschritten: Mittels eines Aktes politischer Rechtsprechung hat die türkische Justiz die gesamte Führung der größten Oppositionspartei, der Republikanischen Volkspartei (CHP), ausgewechselt und die alte Führung unter Kemal Kılıçdaroğlu, dem wichtigsten Präsidentschaftskandidaten der Opposition für die nationalen Wahlen 2023, wie...

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