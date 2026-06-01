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29.06.2026
Sportliteratur

Fußball ist dem Leben vorzuziehen

Christian Futschers unterhaltsames Buch »Der Ball zappelt im Netz«

Von Jürgen Schneider
Der Ball ist rund und rollt derzeit bei der Fußball-WM. Als die USA 2018 gemeinsam mit den Nachbarländern Kanada und Mexiko den Zuschlag für die Weltmeisterschaft erhielten, versprachen US-Präsident Donald Trump, der lieber blutigen Gladiatorenkämpfen in einem Käfig beiwohnt, und der selbstherrliche FIFA-Boss Gianni Infantino die »beste Weltmeisterschaft aller Zeiten«. Infantino rief eigenmächtig einen »FIFA-Friedenspreis« ins Leben und bedachte Trump damit, nachdem...

Artikel-Länge: 5531 Zeichen

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