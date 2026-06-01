Zum Inhalt der Seite
29.06.2026
WM-Kolumne

Irre

Gras

Von Jürgen Roth
Welch erlesene Leser hat diese Zeitung! Frau Clasen schreibt mir: »Der Irländer kommt schon bei E. T. A. Hoffmann vor (›Der Elementargeist‹).« Und Herr Kelbel kabelt herüber: »Das Wort ›Irländer‹ ist in der Tat keine Neuschöpfung von Völler. Es findet sich etwa bei Friedrich Engels (s. MEW 442 f. oder MEW 35, 271), und auch der Brockhaus Wahrig von 1981 (Bd. 17, 787) führt es als Synonym für ›Ire‹.« Ich bin beglückt. Ein erhebliches »Herzmerci« (Horst Tomayer) sei h...

Artikel-Länge: 2555 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe