29.06.2026

WM-Kolumne

Irre

Gras

Von Jürgen Roth

Welch erlesene Leser hat diese Zeitung! Frau Clasen schreibt mir: »Der Irländer kommt schon bei E. T. A. Hoffmann vor (›Der Elementargeist‹).« Und Herr Kelbel kabelt herüber: »Das Wort ›Irländer‹ ist in der Tat keine Neuschöpfung von Völler. Es findet sich etwa bei Friedrich Engels (s. MEW 442 f. oder MEW 35, 271), und auch der Brockhaus Wahrig von 1981 (Bd. 17, 787) führt es als Synonym für ›Ire‹.« Ich bin beglückt. Ein erhebliches »Herzmerci« (Horst Tomayer) sei h...

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