29.06.2026

Tiere

Leider ungenießbar: Kröten

Von Marc Hieronimus

Dieses Jahr saß noch keine Kröte auf der Kellertreppe. Kröten sind graubraun, dick, stumm und behäbig, also leicht von den grünen, schlanken, krakeelenden und sprungfreudigen Fröschen zu unterscheiden. Weil sie so leicht zu fangen sind, wäre der Verzehr von Kröten- statt Froschschenkeln aus ökonomischer Sicht viel vorteilhafter, aber wohl nicht aus gastronomischer: Sie schützen sich vor Fressfeinden mit allerlei Sekreten und schmecken daher dem Vernehmen nach recht ...

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