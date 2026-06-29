29.06.2026

»Affordable Care Act«

Weniger Krankenversicherte in den USA

»Obamacare«: Ende von Zuschüssen sorgt dafür, dass drei Millionen sich Versicherung nicht leisten können

Von Lars Pieck

Laut aktuellen Daten der US-Regierung hatten im Februar in den Vereinigten Staaten rund drei Millionen Menschen weniger eine Krankenversicherung im Rahmen des »Affordable Care Act« (ACA) – auch bekannt als »Obamacare« – als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Wie das US-Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, sank die Zahl der Versicherten um 13 Prozent, von 22,1 Millionen im Jahr 2025 auf 19,2 Millionen. Als Hauptursache gilt das Auslaufen der Bundeszuschüsse ...

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