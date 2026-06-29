29.06.2026

Islamische Republik

Teherans Uran bleibt Zankapfel

Das Memorandum zwischen den USA und Iran stellt die Entsorgung des radioaktiven Materials in Aussicht

Von Knut Mellenthin

In den Verhandlungen mit Iran will die US-Regierung hauptsächlich drei Ziele erreichen: Erstens die vollständige »Unschädlichmachung« des iranischen Bestands an angereichertem Uran durch Abtransport oder Rückverdünnung und das Verbot künftiger Urananreicherung. Zweitens eine einschneidende Begrenzung der Anzahl und Reichweite der Raketen des Landes. Drittens die Einstellung der iranischen Unterstützung für die Organisationen der »Achse des Widerstands«, insbesondere...

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