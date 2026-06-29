29.06.2026

Indien

Schutzlos im Niemandsland

Indien verstärkt Abschiebung bengalischer Muslime – darunter sind auch eigene Staatsbürger

Von Thomas Berger

Ein neues Kapitel im Verhältnis der Nachbarn Indien und Bangladesch schien begonnen zu haben: Mit dem klaren Sieg der Bangladesh Nationalist Party (BNP) unter Tarique Rahman bei der Parlamentswahl im Februar waren die Verwerfungen infolge des Sturzes von Langzeitregierungschefin Scheich Hasina im August 2024 und ihrer Flucht ins indische Exil wieder in Vergessenheit geraten. Doch inzwischen ist die Beziehung zwischen Neu-Delhi und Dhaka erneut belastet. Hintergrund ...

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