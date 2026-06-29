29.06.2026

Wahlkampf im Osten

Grüne veranstalten »Ostkongress«

Partei lädt Delegierte nach Sassnitz. Führung um Optimismus bemüht. »Sassnitzer Erklärung« zu Kitapolitik

Von Kristian Stemmler

Für Bündnis 90/Die Grünen gibt es in den ostdeutschen Bundesländern traditionell nicht viel zu holen. Sie können sich dort weniger auf die akademischen Milieus in den Städten stützen, und auch der Bellizismus der Partei – inklusive ihrer Agitation gegen Russland – holt im Osten eher wenig Punkte. Im Herbst 2024 flogen die Grünen aus den Landtagen in Brandenburg und Thüringen. Damit sich dieses Szenario bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt (6. September) und in M...

Artikel-Länge: 3852 Zeichen