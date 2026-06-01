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27.06.2026
Klassiker

Erdverteilungskriege

Dokumentiert: Reinhard Opitz über die neuen Interessen und den neuen Ideologiebedarf des deutschen Großkapitals beim Übergang zum Imperialismus

In der Regel setzten Darstellungen der Geschichte des deutschen Faschismus (…) mit der Gründung der NSDAP bzw. der DAP (Deutsche Arbeiter-Partei) im Januar 1919 ein. Aber man versteht vom deutschen Faschismus insgesamt wie auch von dieser Parteigründung so gut wie nichts, solange man nicht zuvor verstanden hat, weshalb es bereits seit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts im politischen Richtungs- und Parteienspektrum (…) zur Ausbildung einer eigentümlich...

Artikel-Länge: 5352 Zeichen

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