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27.06.2026
In dieser großen Zeit

Bulletin für irreguläre Nachrichten – Juni 2026: Im Osten nichts Neues

Von Pierre Deason-Tomory
Die Kriegsgegner verhandeln … … und der Waffenstillstand zwischen USA, Israel, Iran und der Hisbollah wird eingehalten. Wenn auch nur abwechselnd und nicht gleichzeitig. Nix mit New York Deutschland ist bei der Wahl für den Weltsicherheitsrat gescheitert. Österreich hat mehr Stimmen bekommen, obwohl die meisten Delegierten bis neulich dachten, Österreich gäbe es gar nicht mehr. Gegen uns hätten sogar die Nordkoreaner gewonnen, aber die konnten nicht anreisen. Die ei...

Artikel-Länge: 3520 Zeichen

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