27.06.2026
WM-Kolumne
Rasologie
Gras
Von Jürgen Roth
Nichts beherrscht der Deutsche besser als die Verleugnung der Realität. Der Deutsche ist – jenseits der Betriebe, der Fabriken, der Spelunken, der Straßen in zerfallenden, vermüllten Stadtvierteln – stark wahrnehmungsgestört. »Wir (…) besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten« (Heine), und deshalb schwärmen wir nach wie vor von der »Aura« des Waschweibs Manuel Neuer, die, unschwer erkennbar, die »einmalige Erscheinung einer Ferne« (Walter Benjamin...
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