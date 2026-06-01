27.06.2026

WM-Kolumne

Rasologie

Gras

Von Jürgen Roth

Nichts beherrscht der Deutsche besser als die Verleugnung der Realität. Der Deutsche ist – jenseits der Betriebe, der Fabriken, der Spelunken, der Straßen in zerfallenden, vermüllten Stadtvierteln – stark wahrnehmungsgestört. »Wir (…) besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten« (Heine), und deshalb schwärmen wir nach wie vor von der »Aura« des Waschweibs Manuel Neuer, die, unschwer erkennbar, die »einmalige Erscheinung einer Ferne« (Walter Benjamin...

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