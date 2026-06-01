Zum Inhalt der Seite
27.06.2026
WM-Kolumne

Rasologie

Gras

Von Jürgen Roth
Nichts beherrscht der Deutsche besser als die Verleugnung der Realität. Der Deutsche ist – jenseits der Betriebe, der Fabriken, der Spelunken, der Straßen in zerfallenden, vermüllten Stadtvierteln – stark wahrnehmungsgestört. »Wir (…) besitzen im Luftreich des Traums die Herrschaft unbestritten« (Heine), und deshalb schwärmen wir nach wie vor von der »Aura« des Waschweibs Manuel Neuer, die, unschwer erkennbar, die »einmalige Erscheinung einer Ferne« (Walter Benjamin...

Artikel-Länge: 2501 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe