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27.06.2026
Zu Lust und Risiken des Kapitalverkehrs

Der Versicherer: Ein Nachruf auf Alan Greenspan

Von Lucas Zeise
Vor 39 Jahren, am 19. Oktober 1987, gab es einen Crash am Aktienmarkt, der mit einem Minus von 22,6 Prozent im New Yorker Dow-Jones-Index der höchste je erreichte Tagesverlust an dieser Börse war. Der Aufwärtstrend der Aktien war damals schon mehr als fünf Jahre alt. Ronald Reagan hatte als seit 1981 amtierender Präsident der USA den Politikschwenk der herrschenden Klasse zum Neoliberalismus durchgesetzt. Die Gewerkschaften hatten in den USA (und in Großbritannien) ...

Artikel-Länge: 3051 Zeichen

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