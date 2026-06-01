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27.06.2026
Gipfel in Antibes

Meloni bei Macron

Libanon-Truppe und Rüstung im Mittelpunkt von französisch-italienischem Gipfeltreffen

Von Mawuena Martens
Die italienisch-französischen Beziehungen sind nicht immer einfach. Auch die persönlichen zwischen Präsident Emmanuel Macron und Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nicht. Beide ließen sich in der Vergangenheit zu Sticheleien oder abfälligen Gesten hinreißen. Nichts davon am Donnerstag. Auf dem bilateralen Gipfeltreffen im französischen Antibes gaben sich die beiden Politiker betont freundlich. »Giorgia, wie lang ist es her«, witzelte Macron in Anspielung auf das Tre...

Artikel-Länge: 3208 Zeichen

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