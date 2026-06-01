27.06.2026

»Escobar der Sahara«

Marokkos Eliten im Drogensumpf

Hohe Haftstrafen für frühere Politiker der mitregierenden PAM

Von Jörg Tiedjen

In Marokko ist am Donnerstag im Fall des sogenannten Escobars der Sahara ein weiteres Urteil ergangen. Wie die Infoseite Yabiladi berichtete, hat ein Gericht in Casablanca in erster Instanz zwei hohe Freiheitsstrafen ausgesprochen: Saïd Naciri, Expräsident des Fußballklubs Wydad Athletic (WAC) und früherer Abgeordneter der in Rabat mitregierenden Partei für Authentizität und Modernität (PAM), erhielt zehn Jahre Haft, Abdenbi Bioui, ehemaliger Präsident des Regionalr...

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