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27.06.2026
Brief aus Jerusalem

»Arzt der Armen« vor Militärgericht

Israel zerstört systematisch den Gesundheitssektor in der palästinensischen Westbank. Mediziner willkürlich verhaftet

Von Helga Baumgarten
Krankenhäuser können nur noch überlebensnotwendige Operationen durchführen. Das Geld fehlt überall, und es gibt inzwischen immer weniger Ärzte. Der entscheidende Grund dafür ist Israels finanzielle Erpressung und gezielte Untergrabung der palästinensischen Regierung in Ramallah. Seit Jahren überweist Tel Aviv keine Zolleinnahmen und keine Mehrwertsteuer mehr an die Palästinenser, obwohl dies in den Osloer Verträgen klar festgelegt war. Das palästinensische Gesundhei...

Artikel-Länge: 4200 Zeichen

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