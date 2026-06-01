27.06.2026

Tatwaffe Auto

Rechte Gesinnung ausgeblendet

Sachsen-Anhalt: Landgericht verurteilt Taleb A. wegen Anschlags auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Von Kristian Stemmler

Angesichts der Ungeheuerlichkeit der Tat und der einschneidenden Folgen für Hunderte Menschen konnte es im Grunde von Anfang an kein anderes Urteil geben: Im Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt vor anderthalb Jahren hat das Landgericht Magdeburg Taleb A. am Freitag unter anderem wegen Mordes in sechs Fällen und versuchten Mordes in mehr als 200 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Am 20. Dezember 2024 war der aus Saudi-Ara...

Artikel-Länge: 4111 Zeichen