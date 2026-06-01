26.06.2026

WM-Kolumne

Kafka

Gras

Von Jürgen Roth

Donnerwetter! Da bahnen sich philologische Tiefenbohrungen an! Kommunistenfreund Dehler schreibt mir: »Übrigens gibt es in Kafkas ›Verschollenem/Amerika‹ auch einen ›Irländer‹. Es ist die Figur Robinson, einer der beiden Tagelöhner, mit denen Roßmann aneinandergerät.« Holla, holla, holla! Das war meinem Gedächtnis entfleucht. Dehler, Respekt! Völler = im Grunde gar Kafka! Leck mich am Arsch! Ich bin ob dieses Hinweises dezidiert geneigt, einen Preis auszuloben, eine...

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