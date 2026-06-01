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26.06.2026
Gewalt gegen Frauen

Abgehört und getrackt

Handykontrolle als Form partnerschaftlicher Gewalt. Berliner Initiative sammelt Smartphones für Frauenhäuser

Von Annuschka Zak
Chats mitlesen, Anrufe mithören, Standort tracken – Handykontrolle ist eine Form partnerschaftlicher Gewalt. Die Täter versuchen die Betroffenen in jedem Lebensbereich zu überwachen und von anderen Menschen zu isolieren. Auch, um ihre Gewalttaten zu vertuschen und zu verhindern, dass sich ihre Partnerinnen Unterstützung suchen. Die Fachstelle für Inklusiven Gewaltschutz hat Mitte Juni eine Kampagne gestartet: Bis zum 17. Juli können gebrauchte, funktionstüchtige Sma...

Artikel-Länge: 3563 Zeichen

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