26.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Gedanken der Herrschenden Die in Rory herrschenden Gedanken sind nicht die der Herrschenden: Zwar hat sie Logan erfolgreich bei dessen Artikelrecherche geholfen, und die beiden haben zwei schmucke Abende miteinander verbracht. Aber weder macht Logan einen Schritt in Richtung Romantik, noch lädt er sie zur Feier seines Vaters, eines Medienmoguls, ein, auf dass Rory beides gefüllt bekommt: Herz und Brieftasche. USA 2005. → Gilmore Girls: Süße Stunden. Sixx, 13.50 Uhr ...

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