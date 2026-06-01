26.06.2026

Literatur

Der letzte Satz entscheidet

Helga Schuberts Eröffnungsrede zum 50. Bachmannpreis-Wettlesen in Klagenfurt

Von Barbara Eder

Alle Plätze sind ausgelost, doch noch ist nichts vergeben. Wer zuerst liest, entscheidet in Klagenfurt seit jeher der Zufall – beaufsichtigt von einem Notar, als könne Borges’ babylonische Lotterie wenigstens für drei Tage einen juristisch wasserdichten Rahmen erhalten. Die Lesereihenfolge der diesjährigen »Tage der deutschsprachigen Literatur« steht seit Mittwoch abend fest, Urteile werden folgen. In diesem Jahr ist der Wettbewerb ein besonderer: Zum fünfzigsten Ma...

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