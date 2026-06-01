Zum Inhalt der Seite
26.06.2026
Literatur

Der letzte Satz entscheidet

Helga Schuberts Eröffnungsrede zum 50. Bachmannpreis-Wettlesen in Klagenfurt

Von Barbara Eder
Alle Plätze sind ausgelost, doch noch ist nichts vergeben. Wer zuerst liest, entscheidet in Klagenfurt seit jeher der Zufall – beaufsichtigt von einem Notar, als könne Borges’ babylonische Lotterie wenigstens für drei Tage einen juristisch wasserdichten Rahmen erhalten. Die Lesereihenfolge der diesjährigen »Tage der deutschsprachigen Literatur« steht seit Mittwoch abend fest, Urteile werden folgen. In diesem Jahr ist der Wettbewerb ein besonderer: Zum fünfzigsten Ma...

Artikel-Länge: 3539 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe