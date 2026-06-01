26.06.2026

Stand der Dinge

Aus der Puppenkiste

Von Stefan Heidenreich

Dem hiesigen Publikum wird der Krieg als Puppentheater vorgeführt. Da hat das Trampel dem Bibi ordentlich den Marsch geblasen. Obwohl er sich soviel Mühe für unsere Drecksarbeit gemacht hat und obendrein von den schrecklichen Muselmännern noch mit Raketen beschossen wird. Dieses Trampel ist wirklich unausstehlich. Jetzt will es die wackeren €uropelchen einfach im Stich lassen. Ganz allein sollen sie sich gegen den Satan im Osten wehren. O weh! O weh! Da müsst ihr je...

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