25.06.2026

Kino

Scharade mit Hindernissen

Die liebe Familie: Amine Adjinas Sozialkomödie »Couscous und Geheimnisse«

Von André Weikard

Mehdi (Younès Boucif) ist ein talentierter Koch, Sohn einer algerischen Mutter, Partner einer jungen Französin – doch nie kann er alles zugleich sein. Denn die Maman (Malika Zerrouki) ist schwierig. Der französische Lebensstil setzt ihr zu. Als die eine ihrer Töchter sich scheiden lässt, fällt Fatima in Ohnmacht. Als die zweite berichtet, dass sie unverheiratet schwanger geworden ist, lässt sie sich gleich ins Krankenhaus einweisen. Wenn nun auch noch Mehdi eine Fra...

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