26.06.2026

Iran und USA verhandeln

Kommen die Milliarden nach Teheran?

USA erpressen Iran, der dringend Geld braucht, mit beschlagnahmtem Kapital

Von Knut Mellenthin

Am Sonntag ist das iranische Verhandlungsteam im Schweizer Ort Bürgenstock am Luzerner See erstmals nach Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MoU) mit den Abgesandten von Donald Trump und den Vermittlern aus Katar und Pakistan zusammengetroffen. Am folgenden Tag nahmen Spezialistenteams aus diesen vier Ländern die auf 60 Tage angesetzten Detaildiskussionen auf, die zum Abschluss eines Friedensabkommens führen sollen. Iran verhandelt mit den USA unter der ...

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