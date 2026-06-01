Zum Inhalt der Seite
26.06.2026
Iran und USA verhandeln

Kommen die Milliarden nach Teheran?

USA erpressen Iran, der dringend Geld braucht, mit beschlagnahmtem Kapital

Von Knut Mellenthin
Am Sonntag ist das iranische Verhandlungsteam im Schweizer Ort Bürgenstock am Luzerner See erstmals nach Unterzeichnung des Memorandum of Understanding (MoU) mit den Abgesandten von Donald Trump und den Vermittlern aus Katar und Pakistan zusammengetroffen. Am folgenden Tag nahmen Spezialistenteams aus diesen vier Ländern die auf 60 Tage angesetzten Detaildiskussionen auf, die zum Abschluss eines Friedensabkommens führen sollen. Iran verhandelt mit den USA unter der ...

Artikel-Länge: 3989 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe