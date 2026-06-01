26.06.2026

Krieg im Sudan

Anklage gegen London

US-Forscher beschuldigt Großbritannien, Verbrechen im Sudan aus wirtschaftlichem Kalkül geduldet zu haben

Von Luca Schäfer

Im Wilson-Raum des Portcullis House, des Hauptsitzes der britischen Unterhausabgeordneten, herrschte am Mittwoch gebanntes Schweigen: Nathaniel A. Raymond, Leiter des humanitären Forschungsinstituts der Yale University und profilierter Ermittler zu Kriegsverbrechen, trat um 14 Uhr (Ortszeit) vor den Untersuchungsausschuss für internationale Entwicklungen. Was er dort zu sagen hatte, hat Sprengkraft – weit über den scheidenden Premier Keir Starmer und die ehemaligen ...

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