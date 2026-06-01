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26.06.2026
Vereinigte Staaten

Republikaner kuschen doch vor Trump

USA: Präsident ruft seine Partei zur Ordnung, nachdem Resolution gegen ihn verabschiedet wurde

Von Lars Pieck
Einen Tag nachdem der Senat am Dienstag erstmals eine Resolution zur Verhinderung von US-Militäraktionen gegen den Iran verabschiedet hatte, versammelte Donald Trump am Mittwoch republikanische Senatoren im Kapitol, um sie zur Rede zu stellen. Obwohl im Parlament die Unzufriedenheit über das Vorgehen des US-Präsidenten gegenüber dem Iran wächst, fordert das Pentagon weitere 80 Milliarden US-Dollar vor allem zur Finanzierung des Kriegs gegen den Iran, zusätzlich zu d...

Artikel-Länge: 4092 Zeichen

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