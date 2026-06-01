26.06.2026

Porsche AG und SE

Drohne 911 Turbo

Porsche: Konzernüberschuss mager, Dividende muss trotzdem sein. Automobilkonzern setzt auf das Geschäft mit Kriegsgerät

Von Gudrun Giese

Der Luxusautomobilhersteller Porsche steckt seit längerem in der Krise. Bei der Hauptversammlung der AG am Dienstag hagelte es Kritik, vor allem an Vorstand und Aufsichtsrat. Doch trotz eines Einbruchs des Konzernüberschusses für 2025 um 91 Prozent auf 310 Millionen Euro stimmten die Aktionäre einer Dividendenausschüttung von rund 916 Millionen Euro an die Anteilseigner zu. Dividenden von einem Euro pro Stammaktie und 1,01 Euro für die Vorzugsaktie stellten dabei be...

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