26.06.2026

Angstgegner AfD

Reanimationsversuch auf 3.000 Seiten

Verein GFF stellt neues AfD-Gutachten vor. Unzählige Belege würden Verfassungswidrigkeit belegen.

Von Marc Bebenroth

Mehr als zwei Jahre ist der mittlerweile gerichtlich gerupfte Potsdamer Skandalbericht der Medienaktivisten aus dem Hause Correctiv her. Die AfD rangiert in Umfragen aktuell stabil bei 28 bis rund 42 Prozent Zustimmung. Nun erfolgt – gut anderthalb Wochen vor dem Bundesparteitag in Erfurt – ein neuer Anlauf aus dem Vorfeld des rot-grünen Lagers, um die eigentlich beerdigte Verbotsdebatte zu reanimieren: Am Donnerstag hat die »Gesellschaft für Freiheitsrechte e. V.« ...

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