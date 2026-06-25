25.06.2026

WM-Kolumne

Chopin

Gras

Von Jürgen Roth

Na bitte. Für Aufklärung sorgte am Dienstag postwendend Christina Rann (Magenta TV, Portugal versus Usbekistan); nicht durch »Was beackert wird, kommt irgendwie gleich wieder« und »Kriegt ihn nicht verarbeitet«, sondern hierdurch: »Dieser Umschaltmoment funktioniert zu spät.« Conclusio ex negativo: Der Umschaltmoment ist nicht das Match-Momentum, dem Umschaltmoment mangelt es auf Grund seiner schieren aktualen Funktionalität an numinoser Tiefe. Wir forschen weiter. ...

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