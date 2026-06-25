Zum Inhalt der Seite
25.06.2026
WM-Kolumne

Chopin

Gras

Von Jürgen Roth
Na bitte. Für Aufklärung sorgte am Dienstag postwendend Christina Rann (Magenta TV, Portugal versus Usbekistan); nicht durch »Was beackert wird, kommt irgendwie gleich wieder« und »Kriegt ihn nicht verarbeitet«, sondern hierdurch: »Dieser Umschaltmoment funktioniert zu spät.« Conclusio ex negativo: Der Umschaltmoment ist nicht das Match-Momentum, dem Umschaltmoment mangelt es auf Grund seiner schieren aktualen Funktionalität an numinoser Tiefe. Wir forschen weiter. ...

Artikel-Länge: 2584 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »wein« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.