25.06.2026

Personalmangel an Schulen

Kein Tritt nach oben

Gewalt an Schulen hat zugenommen. GEW fordert mehr Personal zur Prävention

Von Susanne Knütter

Individualismus und Konkurrenz werden in diesem Staate früh erlernt. Gleichzeitig sind die Voraussetzungen im täglichen Wettbewerb zu bestehen im höchsten Maße ungleich. Das deutsche Bildungssystem vermindert Ausgrenzung hier nicht nur nicht, sondern verstärkt sie. Der Befund ist jahrzehntealt. Nun aber entlädt sich die ganze Konkurrenz immer öfter gewaltvoll – auch auf dem Schulhof. Als erstes Bundesland hat Berlin eine Studie zu Gewalt an Schulen herausgebracht. A...

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