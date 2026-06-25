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25.06.2026
Literaturgeschichte

Das Kissinger-Girl

Ingeborg Bachmann im Kalten Krieg. Anlässlich des 100. Geburtstages der österreichischen Schriftstellerin

Von Dennis Püllmann
Was es heißen mag, Lyrikerin in zwar weniger finsteren, mithin aber von einem veritablen Kalten Krieg deformierten Zeiten zu sein, lässt sich am Ein- oder Übertritt der 1926 geborenen Kärntnerin Ingeborg Bachmann in das durch die ­Gruppe 47 wie durch den Kulturkreis der deutschen Wirtschaft geprägte literarische Feld, oder sagen wir einfach: literarische Leben Westdeutschlands erahnbar machen. Im (noch immer diesigen) Licht der in Großbritannien und den USA etablier...

Artikel-Länge: 20071 Zeichen

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