25.06.2026

Kulturerbe

Alles wieder offen

Dramatische Wende: Die Stadt Bitterfeld-Wolfen steigt aus dem neuen Projekt für den Kulturpalast aus

Von Gerd Schumann

Alles ist anders. Das Ringen um eine neue Nutzung des Kulturpalastes Bitterfeld (Kupa) und um den Erhalt des historischen, denkmalgeschützten Bauwerks hat eine dramatische Wende erfahren. Die städtische Entwicklungsgesellschaft (Steg) als Eigentümerin beschloss am Montag kurz vor Ablauf einer Frist am 30. Juni ihren Rücktritt vom Kaufvertrag aus dem März 2025. Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) als Vorsitzender des Aufsichtsrates negierte damit den Beschluss des S...

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