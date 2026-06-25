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25.06.2026
Stromversorgung in Frankreich

Atomreaktoren bei Hitze unbrauchbar

Frankreich: Wegen hoher Temperaturen ist die Stromversorgung teilweise beeinträchtigt

Von Bernard Schmid
Dieser Dienstag war der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Frankreich. Und es wird wohl so bleiben. In der Hauptstadt Paris werden für Donnerstag erneut 41 Grad Celsius vorausgesagt. Die durchschnittliche Temperatur landesweit lag am Dienstag zur wärmsten Tageszeit bei 29,8 Grad und damit oberhalb der bislang verzeichneten Rekordhöhen in den Hitzewellen 2019 und 2003. Spitzenwerte erreichte am Dienstag Pissos nahe dem Atlantik, wo 44,3 Grad gemesse...

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