25.06.2026

AES-Staaten

Empörung in Burkina Faso

Ouagadougou protestiert gegen EU-Resolution

Von Jörg Tiedjen

In den Staaten der Sahelallianz (AES) wächst die Empörung über die westlichen Länder und die maßgeblich von ihnen aufgebauten internationalen Institutionen. Am Dienstag hat die Regierung Burkina Fasos den Botschafter der EU in Ouagadougou einbestellt, um gegen eine Resolution Protest einzulegen, die das EU-Parlament in Strasbourg vergangene Woche verabschiedet und am Montag auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte. In dem vor allem von Parteien des Mitte-rechts...

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