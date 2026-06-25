Zum Inhalt der Seite
25.06.2026
AES-Staaten

Empörung in Burkina Faso

Ouagadougou protestiert gegen EU-Resolution

Von Jörg Tiedjen
In den Staaten der Sahelallianz (AES) wächst die Empörung über die westlichen Länder und die maßgeblich von ihnen aufgebauten internationalen Institutionen. Am Dienstag hat die Regierung Burkina Fasos den Botschafter der EU in Ouagadougou einbestellt, um gegen eine Resolution Protest einzulegen, die das EU-Parlament in Strasbourg vergangene Woche verabschiedet und am Montag auf seiner Internetseite veröffentlicht hatte. In dem vor allem von Parteien des Mitte-rechts...

Artikel-Länge: 2325 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »wein« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.