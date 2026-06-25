25.06.2026
Regierungskrise in Madrid
Keine Neuwahl in Spanien
Premier bedauert Korruption und wirft Rechten Lawfare vor
Von Carmela Negrete
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede am Mittwoch im Parlament in Madrid Neuwahlen eine Absage erteilt. Er begann seine Ausführungen mit einem Kommentar zu einem gleichzeitigen Ukraine-Krisentreffen in Berlin und bekräftigte dabei erneut die spanische »Solidarität« mit Kiew. Die Bewaffnung Europas sei wichtig, um sich »gegen die Aggressionen Putins in der Ukraine und in Osteuropa zu verteidigen«. Dennoch forderte ei...
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