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25.06.2026
Regierungskrise in Madrid

Keine Neuwahl in Spanien

Premier bedauert Korruption und wirft Rechten Lawfare vor

Von Carmela Negrete
Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat in seiner mit Spannung erwarteten Rede am Mittwoch im Parlament in Madrid Neuwahlen eine Absage erteilt. Er begann seine Ausführungen mit einem Kommentar zu einem gleichzeitigen Ukraine-Krisentreffen in Berlin und bekräftigte dabei erneut die spanische »Solidarität« mit Kiew. Die Bewaffnung Europas sei wichtig, um sich »gegen die Aggressionen Putins in der Ukraine und in Osteuropa zu verteidigen«. Dennoch forderte ei...

Artikel-Länge: 2838 Zeichen

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