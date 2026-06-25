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25.06.2026
Minderheitsregierung

Rumänien weiter ohne Regierung

Liberales Kabinett fällt im Parlament durch. Eventuell kommen nun die Sozialdemokraten allein zum Zug

Von Fabio Nacci
Rumäniens Regierungskrise verschärft sich. Am Montag abend verfehlte das vom Premierministerkandidaten Adrian Veștea vorgeschlagene Kabinett im Parlament die Vertrauensabstimmung: 189 Jastimmen und 23 Gegenstimmen bei 287 anwesenden Abgeordneten und Senatoren – nötig war eine absolute Mehrheit von 233 Stimmen, also der Gesamtzahl der Mandate und nicht nur der Anwesenden. Es ist die erste im Plenum abgelehnte Investitur, seit Ende Mai die Regierung des Liberalen Ilie...

Artikel-Länge: 4072 Zeichen

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