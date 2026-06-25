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25.06.2026
Schienenverkehr

BRD im Bann der Bahn

Technische Störung legt kompletten Zugverkehr lahm; das finden alle zum Kotzen

Von Niki Uhlmann
»IT-Störung: Kein Bahnbetrieb bundesweit«, teilte die Deutsche Bahn (DB) am Dienstag kurz vor Mitternacht mit und gelobte: »Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben.« Doppelt hält besser: »Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben.« Grund sei eine »Störung des digitalen Bahnfunks GSMR«. Zur Abwechslung hat der Deutschland-Turbo gezündet, so dass der totale Stillstand binnen zweier Stunden behoben werden konnte und viele Züge s...

Artikel-Länge: 5147 Zeichen

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