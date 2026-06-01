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25.06.2026
Rechte Medien

Hetzkampagne gegen Linke-Politiker

Nius bläst nach PdL-Parteitag zur medialen Jagd auf Sascha Staničić

Von Kristian Stemmler
Parteitage der Partei Die Linke werden regelmäßig von Kampagnen bürgerlicher Medien begleitet, wobei oft Äußerungen einzelner aufgebauscht und skandalisiert werden. Wie das rechte Portal Nius nach dem Linke-Bundesparteitag in Potsdam gegen den Berliner Linke-Politiker Sascha Staničić vorgeht, dürfte wohl eines der dreistesten Beispiele für diese Taktik sein. Weil er in einer Rede erklärt hatte, er wolle eine Partei mit aufbauen, die Kapitalisten und Rassisten »den G...

Artikel-Länge: 4041 Zeichen

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