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24.06.2026
Quälix Austria

Chancenlos

Von René Hamann
Paradoxes Fußballgucken: Das Deutschlandspiel gegen die Elfenbeinküste, die politisch korrekt nicht mehr so heißen darf, gucke ich in der Stube eines niederösterreichischen Bauernhofs im ORF. Peter Stöger, FC-Fans und Anhänger des BVB haben unterschiedlich gute Erinnerungen, ist als Experte im Studio, dazu sitzen drei Damen am Pult. Die beiden Livekommentatoren gefallen sich in mittelguten Witzen. Die Dramatik des Spiels ist merklich gebremst: »die Deutschen« werden...

Artikel-Länge: 2828 Zeichen

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