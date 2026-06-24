24.06.2026

Die Teams haben Hunger

Von André Dahlmeyer

Einen wunderschönen guten Morgen! 48 von 104 Matches, die uns um den Schlaf gebracht haben, sind gelaufen. Ich habe alle gesehen. Hatte wie immer bei WM nichts zu tun. Kein Geld, keine Welt. Die Hälfte der 23. WM-Endrunde ist vorbei. Bis auf vier, fünf Teams haben alle technisch hochwertig versierten Fußball geboten, ein weiteres Indiz dafür, dass die Nationen wenigstens balltrettechnisch immer weiter zusammenrücken. Es wird immer schwerer selbst einen sogenannten A...

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