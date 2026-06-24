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24.06.2026
Mahnmal für Zeugen Jehovas

Symbol kollektiver Standhaftigkeit

Berlin: Mahnmal für von den Nazis verfolgte und ermordete Zeugen Jehovas wird feierlich eingeweiht

Von Bernhard Krebs
Während die Amtskirchen – katholische wie evangelische – und die meisten Christen mit der Nazidiktatur gekungelt hatten oder sie, wie im Fall der »Deutschen Christen« in der evangelischen Kirche, fanatisch unterstützten, leistete eine kleine christliche Glaubensgemeinschaft konsequenten Widerstand: die Zeugen Jehovas. Als Gesamtgruppe lehnten sie ohne Ausnahme alle zentralen Anforderungen der Faschisten ab: den Hitlergruß, die Mitgliedschaft in den NSDAP-Organisatio...

Artikel-Länge: 3665 Zeichen

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