24.06.2026

Antifaschismus

Späte Anerkennung

Mitglieder der Zeugen Jehovas leisteten geschlossen Widerstand gegen den Faschismus. Von den Nazis wurden sie deshalb in besonderer Weise verfolgt. Viele kamen in Konzentrationslagern um

Von Florian Osuch

An einem unscheinbaren Teich im Berliner Tiergarten, unweit der Siegessäule, trafen sich in den 1930er Jahren Männer zu konspirativen Gesprächen. Ein Stuhlverleih diente als Tarnung. Am 22. August 1936 schlug die Gestapo zu und verhaftete führende Zeugen Jehovas. Diese Stelle, lange Zeit vergessen, wird nun zum Gedenkort. Der Deutsche Bundestag hatte am 22. Juni 2023 unter Zustimmung aller Fraktionen beschlossen, an dieser Stelle ein Mahnmal für die während des Nazi...

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